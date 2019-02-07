В конституцию Украины внесли норму о стремлении в НАТО и ЕС

В Конституцию Украины внесено положение о том, что стратегическим курсом государства является курс на вступление в Европейский союз и НАТО.

Депутаты украинского парламента в четверг, 7 февраля, поддержали конституционным большинством (334 - "за" при необходимом минимуме в 300 голосов) в окончательном втором чтении законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Свое решение многие депутаты называют "своеобразным предохранителем" от смены стратегического внешнеполитического курса страны в случае победы на предстоящих осенью этого года парламентских выборах пророссийских политических сил и возможности формирования ими правящей коалиции.

Накануне в здание Верховной Рады привезли коробки с полутора миллионами подписей в поддержку соответствующих конституционных поправок, а перед голосованием перед депутатами выступил президент Украины Петр Порошенко, призвавший поддержать соотвествующие изменения к Основному закону.

Действующий глава государства участвует в президентской гонке, и закрепление в Конституции стремления Украины к членству в ЕС и НАТО - одна из его предвыборных инициатив. Порошенко обещает, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС и подпишет план действий по вступлению в НАТО в 2024 году.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе этого года социологической группой "Рейтинг", 50 процентов украинцев поддерживают присоединение Украины к ЕС (30 процентов - за равноудаленность от России и Запада, 9 процентов - за вступление в Таможенный Союз) и 46 процентов выступают за членство страны в НАТО (32 - против). Количество сторонников прозападного пути развития Украины преобладает во всех регионах страны за исключением юго-восточных областей и Донбасса.