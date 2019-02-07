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Украина: миссия наблюдателей на выборах может обойтись без россиян

Эмблема БДИПЧ ОБСЕ

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Украина настаивает на том, что отсутствие наблюдателей из России на предстоящих президентских выборах никак не помешает миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ провести качественное наблюдение за ними.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о допуске российских наблюдателей. Зеленко напомнила, что на выборах президента России в 2018 году наблюдателей из Украины не было. "Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало... успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", – сказала она.

Курт Волкер ранее написал в твиттере, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ нужны Украине для того, чтобы никто не мог поставить под сомнение демократичность выборов. "Нет проблем, если в составе миссии будут российские наблюдатели, но только под эгидой ОБСЕ", – написал Волкер.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин и ряд украинских политиков заявляли, что не допустят участия граждан России в наблюдении за выборами. Россия официально признана Украиной страной-агрессором в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Донбассе.

Списки участников миссии наблюдателей сейчас уточняются. Украинские СМИ утверждают, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предложило включить в состав миссии двух граждан России, несмотря на возражения Киева. Официально об этом пока не объявлено.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в четверг заявил, что в случае запрета на участие россиян в наблюдении за выборами Россия вообще может не признать их результаты.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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