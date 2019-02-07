ЕС готов изменить политическую декларацию о Брекзите, но не договор

Европейский Союз и Великобритания продолжат переговоры по вопросам, связанным с выходом Британии из ЕС, но Брюссель отвергает возможность внесения изменений в ранее согласованный текст соглашения о Брекзите.

Об этом говорится в заявлении по итогам сегодняшней встречи британского премьера Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе.

При этом Юнкер подчеркнул, что может быть изменён текст политической декларации, которая сопровождает соглашение, если такие изменения будут способствовать тому, чтобы британский парламент одобрил договор о Брекзите.

Ранее Палата общин выразила готовность сделать это при условии, что Мэй удастся изменить договорённости по вопросу о границе между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Неясно, смогут ли удовлетворить британских депутатов потенциальные изменения в политической декларации, а не в самом договоре.

На 14 февраля в парламенте намечено очередное голосование по вопросу о Брекзите. Пока у кабинета Мэй нет большинства для того, чтобы одобрить соглашение с ЕС.

Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин накануне направил Мэй письмо, в котором пообещал поддержать правительство по вопросу о Брекзите, если оно пообещает сохранить членство Британии в таможенном союзе с ЕС и выполнит ещё ряд условий.

Выход Британии из ЕС намечен на 29 марта. Неясно, как он будет оформлен, если к этому моменту соглашение о Брекзите не будет одобрено парламентом.