В Петербурге из-за ледяного коллапса пострадали сотни человек

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять исковое заявление жителей города к властям из-за плохой уборки снега и наледи.

Жители пытались оспорить в суде бездействие комитета по благоустройству, в связи с которым пострадали уже несколько сотен человек. Суд отказал в принятии иска, мотивировав это тем, что данный спор не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. При этом в суде не уточнили, куда и каким образом должен быть подан иск.

С конца декабря жители Санкт-Петербурга массово жалуются на плохую уборку снега и наледи в городе. В результате несчастных случаев, автомобильных аварий и падений льда с крыш пострадали больше двухсот человек, несколько – погибли. Так, 31 января в одной из больниц города скончалась поскользнувшись на льду и получившая травмы 79-летняя пенсионерка. В тот же день льдина упала на голову 25-летней жительнице города, она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил по этому поводу уголовное дело.

5 февраля от падения наледи с крыши дома на Васильевском острове серьёзно пострадал оператор киностудии Ленфильм 71-летний Сергей Левашов. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, повреждение мозга и гематомы.

В тот же день в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент Государственного химико-фармацевтического университета и серьёзно пострадал другой учащийся. В связи с гибелью молодого человека в четверг был задержан проректор по административно-хозяйской части вуза. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "получение взятки", благодаря которой фирма "Вентформат" заключила без проведения конкурса три договора на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, но так не выполнила эти работы в должном объёме.

Ранее несколько депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за положения дел с уборкой снега. С соответствующей просьбой они обратились к исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову. Депутаты предложили привлечь к уборке силы МЧС и Вооруженных сил России.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов призвал горожан добиваться компенсаций, если они пострадали из-за снега и льда. Он подчеркнул, что в городе "стало опасно выходить из дома", а "больницы с трудом справляются с потоком пациентов, травмированных от слетающих с крыш глыб льда и от падений на непроходимых тротуарах".