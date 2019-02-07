Франция отозвала посла из Италии из-за "нападок" её лидеров

Франция в четверг отозвала для консультация своего посла в Риме, обвинив представителей итальянских властей во вмешательстве во внутренние дела. "В течение нескольких месяцев Франция была мишенью для необоснованных и повторяющихся нападок и возмутительных заявлений" - говорится в заявлении МИД Франции. В Париже называют высказывания итальянских официальных лиц "не имевшими прецедента со времён Второй мировой войны".

Посол отозван спустя два дня после того, как вице-премьер правительства Италии, лидер популистского "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо встретился в Париже с активистами движения "жёлтых жилетов", которые организуют уличные протесты против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Протесты нередко сопровождаются столкновениями с полицией. Кроме того, другой итальянский вице-премьер, лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини неоднократно критиковал власти Франции и лично Макрона за слишком либеральную, по его мнению, политику по отношению к миграции. Кроме того, Сальвини активно ведёт агитацию перед выборами в Европарламент, призывая голосовать за евроскептические партии и против сторонников углубления европейской интеграции - таких, как Макрон.

Коалиционное правительство двух популистских партий пришло в Италии к власти в прошлом году. По ряду вопросов, в частности о формальном признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, оно заняло особую позицию, отличающуюся от большинства стран ЕС.