В Саратове под тяжестью снега обрушились два жилых дома

В Саратове под тяжестью снега обрушилась часть жилого дома на улице Радищева, сообщает интернет-портал "Саратов 24". Разрушена кровля, а также упала часть стены, заблокировавшая выход сотрудникам и посетителям магазина на первом этаже. В момент обрушения в квартирах также находились люди. По данным областной службы спасения, никто из них не пострадал.

Кроме того, из-за накопившегося на крыше снега обрушилась кровля двухэтажного жилого дома в Красноармейском районе и шиферная крыша в двухэтажном доме по улице Мельничной, в котором зарегистрированы 18 человек.

Ранее сообщалось об обрушении крыш домов на улицах Рабочая, Лагерная и Астраханская, а также двух школ в Саратовской области.

В 20-х числах января в Саратове и области прошло сразу несколько снегопадов и метелей – самых сильных за последние 30 лет. В результате около ста населенных пунктов оказались отрезанными от дорог – туда не могла добраться снегоочистительная техника.

В Саратове была серьёзно затруднена работа общественного транспорта, многие жители были вынуждены ходить на работу пешком. В городе начались перебои с вывозом мусора: коммунальная техника не могла заехать во дворы жилых домов. Несколько раз закрывался саратовский аэропорт, останавливалось движение на железной дороге.

Жители города требовали от властей ввести режим чрезвычайной ситуации.

Позже мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на жалобы горожан о перегруженном общественном транспорте и пробках из-за сугробов на улицах. Он сам отправился на работу в общественном транспорте, но по пути попал в пробку, опоздав в администрацию на несколько часов.

В среду стало известно, что в Саратове вновь привлекли к уборке снега учителей школ – несмотря на прямой запрет главы города.