Крылатые ракеты летят, летят, летят...

Рухнет договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - гонка вооружений станет бесконтрольной? Останутся ли хоть какие-то рычаги сдерживания? Обсуждают Александр Гольц, Константин Боровой (оба - Россия), Юрий Федоров (Прага), Андрей Коробков (США). Ведущая Елена Рыковцева
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