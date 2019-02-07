Франция подтвердила свою позицию по "Северному потоку - 2"

МИД Франции подтвердил намерение Парижа поддержать изменение европейской газовой директивы, затрагивающей российский проект строительства газопровода "Северный поток - 2". В министерстве уточнили, что работают с партнёрами, включая Германию, над возможными поправками в тексте документа. Представители стран Евросоюза должны обсудиь этот вопрос в пятницу, 8 февраля.

Речь идёт об изменениях в европейской газовой директиве, которые предоставляют Европейской комиссии больше прав для регулирования вопросов, связанных с сооружением трубопроводов. Кроме того, если изменения будут приняты, то поставки газа и его распределение должны быть в руках разных компаний. В случае с "Северным потоком – 2" это не так.

По данным дипломатических источников Reuters, Берлин оказывает давление на власти других стран Евросоюза с целью блокировки предложения ЕС по регулированию строительства "Северного потока". При этом германские СМИ ранее сообщили, что власти Франции не хотят увеличивать зависимость от России и намерены поддержать поправки. Это идет вразрез с позицией Германии.

Представители "Северного потока - 2" решение французских властей не комментируют.

По плану, "Северный поток – 2" должен быть достроен к концу нынешнего года. Сейчас идёт укладка труб по дну Балтийского моря. Власти Германии неоднократно утверждали, что считают проект не политическим, а коммерческим, выдвигая при этом условие продолжения транзита российского газа через Украину и после запуска газопровода.