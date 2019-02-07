Самолёт норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle вернулся в аэропорт шведского Стокгольма Арлнда из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, сообщает агентство Reuters о ссылкой на местную полицию.

Самолёт будет проверен сапёрами после эвакуации пассажиров. На борту находились 169 пассажиров и члены экипажа.

По данным сайта Flightradar24, самолёт летел в Ниццу. Reuters со ссылкой на шведское телевидение отмечает, что среди пассажиров есть члены шведской национальной сборной по плаванию, отправлявшиеся во Францию на тренировочный сбор и соревнования.