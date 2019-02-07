В Приморье СК возбудил дело о жестоком обращении с косатками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за условий содержания белух и косаток, которые несколько месяцев содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье. Животных планируют вернуть в естественную среду обитания.

Дело было возбуждено по результатам расследования незаконного вылова морских млекопитающих на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Речь идёт о 90 белухах и 11 косатках. Следователи установили, что животных содержали ненадлежащим образом.

​В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить из "китовой тюрьмы" косаток и белух. Ответчиками они требуют признать Росприроднадзор, а также Минсельхоз России и Росрыболовство. Заинтересованными лицами зоозащитники требуют признать четыре коммерческие компании, которые выловили животных для продажи в зарубежные океанариумы: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". В материалах также фигурирует приморское погрануправление ФСБ России, организовавшее независимую комплексную экспертную оценку состояния косаток и белух в январе этого года.