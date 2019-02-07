В Приморье СК возбудил дело о жестоком обращении с косатками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за условий содержания белух и косаток, которые несколько месяцев содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье. Животных планируют вернуть в естественную среду обитания.
Дело было возбуждено по результатам расследования незаконного вылова морских млекопитающих на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Речь идёт о 90 белухах и 11 косатках. Следователи установили, что животных содержали ненадлежащим образом.
В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить из "китовой тюрьмы" косаток и белух. Ответчиками они требуют признать Росприроднадзор, а также Минсельхоз России и Росрыболовство. Заинтересованными лицами зоозащитники требуют признать четыре коммерческие компании, которые выловили животных для продажи в зарубежные океанариумы: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". В материалах также фигурирует приморское погрануправление ФСБ России, организовавшее независимую комплексную экспертную оценку состояния косаток и белух в январе этого года.
- 18 января в "центре адаптации", известном среди экологов как "китовая тюрьма", прошла проверка, организованная пограничной службой ФСБ России. Один из руководителей "Экологической вахты Сахалина" рассказал, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами. При этом эксперты не имеют права разглашать информацию по проверке, это требование сотрудников Следственного комитета.
- 24 декабря Приморский краевой суд отменил постановление суда во Владивостоке об аресте в рамках уголовного дела косаток и белух. После этого зоозащитники стали опасаться, что животных могут попытаться отправить в иностранные океанариумы, хотя по закону их продажа запрещена.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи сообщили редакции "Сибирь.Реалий" о том, что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания в "китовой тюрьме".
- В октябре активисты Гринпис России сообщили о том, что в России готовят незаконную продажу в Китай 12 краснокнижных косаток. Экоактивисты заявили, что вывоз редких косаток готовят "под видом просвещения и культуры".