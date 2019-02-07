Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты как самовыдвиженца.

Помимо действующего президента Украины сегодня были зарегистрированы еще три кандидата. Таким образом, на пост главы государства претендует 41 кандидат.

Ранее сегодня Верховная Рада Украины запретила гражданам России работать на выборах наблюдателями. Это решение раскритиковал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что россияне могут работать в составе миссии ОБСЕ, а Киеву необходимо доверие к своим демократическим институтам. В МИД Украины в ответ сообщили, что отсутствие российских граждан не помешает ОБСЕ качественно наблюдать за ходом голосования.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Согласно соцопросам, лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Пётр Порошенко. На третьем – бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. До недавнего времени Порошенко занимал третье место, уступая Тимошенко.