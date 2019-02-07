Макрон отменил выступление на конференции по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил своё участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 15–17 февраля. Об этом пишет германское издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Запланированное на 16 февраля выступление Макрона с канцлером Германии Ангелой Меркель не состоится.

По официальной информации, Макрон не сможет посетить мероприятие из-за напряженного рабочего графика и необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах Франции. Однако СМИ полагают, что причиной также могут быть разногласия между Парижем и Берлином по поводу строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Ранее в четверг МИД Франции подтвердил намерение Парижа поддержать изменение европейской газовой директивы, затрагивающей "Северный поток – 2". Таким образом, Франция выступит против идеи Германии освободить трубопровод от требований, предъявляемых к таким проектам в Евросоюзе. Если документ будет принят, то, в частности, единые нормы для трубопроводов на территории ЕС будут распространены на трубопроводы, проложенные в нейтральных водах, в том числе на "Северный поток – 2".