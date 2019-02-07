Reebok раскритиковали за предложение сесть мужчинам на лицо

Пользователи раскритиковали российское отделение Reebok, которое выложило в инстаграм рекламную компанию "Ни в какие рамки", посвящённую "развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях". На одной из фотографий была изображена создательница феминистского телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова и слоган "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

Позже спортивный брэнд удалил все фотографии из инстаграма, а затем вернул их — за исключением вызвавшего споры фото. Специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофаст, придумавший идею рекламы, в разговоре с телеканалом "Дождь" заявил, что всё было согласовано с руководством. Однако сразу после публикации ему позвонило начальство и потребовало удалить рекламу, назвав её ужасной, кошмарной и чудовищной.

Reebok опубликовало объяснение того, почему им пришлось удалить фото с Маршенкуловой. "К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании", - говорится в заявлении компании.

Проект российского отделения Reebok "Ни в какие рамки" является аналогом англоязычной кампании Reebok "Be More Human". Героями компании являются сильные женщины. В российской рекламе помимо Маршенкуловой снялись кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева, боец ММА Юстына Грачык и чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева.