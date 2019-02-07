Bellingcat: бойцы "ЧВК Вагнера" получают паспорта с сотрудниками ГРУ

Расследовательская группа Bellingcat подтвердила данные Службы безопасности Украины о том, что паспорта наёмникам так называемой "частной военной компании Вагнера" выдавало то же самое отделение УФМС, где получали свои паспорта сотрудники ГРУ и Министерства обороны.

Расследователи внесли номера паспортов, представленные СБУ в базу данных внутренних авиарейсов. По данным Bellingcat, владельцы паспортов регулярно летали в Краснодар. Утверждается, что неподалёку от аэропорта находится тренировочный лагерь российских наёмников. Сотрудники Bellingcat полагают, что обладатели паспортов могут быть связаны с "ЧВК Вагнера".

Расследователи напоминают, что найденные ими доказательства являются косвенными.

Пользователи соцсетей ранее писали, что отделение УФМС 770-001, которым, как утверждается, регулярно пользуются сотрудники спецслужб, используется для выдачи заграничных и внутренних паспортов гражданам России по ускоренной процедуре.

В конце января Служба безопасности Украины опубликовала данные более сотни российских граждан, которые, по утверждению ведомства, являются бойцами "ЧВК Вагнера".

СМИ называют спонсором "ЧВК Вагнера" бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России.

В России предусмотрена уголовная ответственность за наёмничество. Российские власти неоднократно заявляли о том, что "ЧВК Вагнера" не существует.