Расследование: бизнесмена из Болгарии отравили "Новичком" до Скрипалей

Третий предполагаемый участник покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, которого СМИ называют Сергеем Федотовым, связан с другим отравлением ядом "Новичок" весной 2015 года. О этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat. Уточняется, что речь идет об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Его компания занималась поставками оружия на Украину.

По данным расследователей, Федотов получил свое агентурное имя в 2010 году. В то же самое время свои имена получили подозреваемые Великобританией в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи сообщают, что Федотов активно путешествовал по Европе и Средней Азии. Ранее российские СМИ отмечали, что Федотов одновременно с Петровым и Бошировым летал в Прагу в 2014 году, а также в Великобитанию во время отравления Скрипалей.

The Insider и Bellingcat выяснили, что Федотов посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен Гебрев. Экспертиза установила что при покушении использовалось вещество класса "Новичок".

По имеющимся данным, Федотов прилетел в болгарский город Бургас из Москвы 24 апреля 2015 года. На 30 апреля у него был обратный билет. Однако 28 апреля Федотов вылетел в Стамбул. Там он срочно купил билет до Москвы. В этот же день ранее в Софии был госпитализирован Гебрев.

По словам самого предпринимателя, долгое время он находился в коме. Затем его состояние улучшилось. Однако в мае ему снова стало плохо, и он попал в госпиталь. Расследователи выяснили, что примерно в это же время в Болгарию на несколько дней вновь вернулся Федотов.

Гебрев связал покушение с поставками оружия Украине, а также вероятным интересом России к его бизнесу.