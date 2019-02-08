В Москве умер актёр Сергей Юрский

В Москве в возрасте 83 лет умер актёр, режиссёр и поэт, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом в пятницу сообщили российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Дочь артиста рассказала журналистам, что он долго болел и умер от остановки сердца.

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Там он закончил театральный институт имени Островского и играл в Большом драматическом театре имени Горького под руководством Георгия Товстоногова.

С 1978 года Сергей Юрский жил в Москве и работал в театре Моссовета, который впоследствии возглавил. В разное время сотрудничал с МХАТ имени Чехова и театром "Школа современной пьесы".

В кино Юрский снимался с 1957 года и исполнил почти полсотни ролей.

Сергей Юрский неоднократно выступал против ограничения свободы слова, призывал прекратить войну в Чечне. Он требовал освободить политических заключённых, осуждал российскую политику в отношении Украины, призывал прекратить преследование Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии". Актёр высказывался против возврата России к политике репрессий и сталинизму.

Сергей Юрский неоднократно принимал участие в программах Радио Свобода.