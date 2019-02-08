В полиции подтвердили гибель футболиста Эмилиано Салы

Футболист британского клуба "Кардифф" Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над проливом Ла-Манш. Эту информацию официально подтвердили в полиции графства Дорсет после процедуры опознания тела, найденного на месте крушения.

Тело пилота самолёта Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Эмилиано Сала было 28 лет.

Аргентинский футболист в январе перешёл в "Кардифф" из французского "Нанта". 22 января он летел на свой первый матч в составе новой команды. С борта самолёта он отправил голосовое сообщение, в котором выражал опасения относительно надёжности летательного аппарата. Вскоре после этого самолёт пропал с экранов радаров, поиски долгое время не давали результатов.

Обломки самолёта вместе с телом одного погибшего обнаружили на дне Ла-Манша 4 февраля.