Космодром "Байконур" остался без регулярного авиасообщения с Москвой, сообщает агентство РИА "Новости". В конце прошлого года выполнявшие рейсы Байконур авиакомпания "Алроса" перестала это делать.

С начала 2019 года аэропорт Байконура "Крайний", расположенный в пяти километрах от города, используется только для приема нерегулярных рейсов. Они доставляют на космодром специалистов космической отрасли, космонавтов и оборудование, отмечает агентство.

Россия арендует аэропорт "Крайний" у Казахстана в составе комплекса "Байконур" до 2050 года. Регулярные рейсы из Москвы в аэропорт выполнялись с 1970-х годов, писала ранее газета "Коммерсантъ". После распада СССР на Байконур в разное время летали "Внуковские авиалинии", "Домодедовские авиалинии", "Карат", "Тулпар Эйр", "Уральские авиалинии" и "Алроса".

В 2015 году взлётно-посадочная полоса аэропорта была реконструирована за 1,2 миллиарда рублей, чтобы принимать современные самолёты. Ближайший действующий аэропорт к космодрому с регулярным сообщением с Москвой теперь находится в городе Кызылорда в 250 километрах от Байконура.