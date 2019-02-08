В Крыму задержан помощник представителя Рамзана Кадырова

В аннексированном Россией Крыму задержан помощник представителя главы Чечни Мурад Саидов. Об этом накануне вечером сообщило радио "Говорит Москва", а само задержание проходило в городе Саки 6 февраля. После сообщения о драке полицейские приехали в ресторан "Встреча" и обнаружили, что группа вооружённых людей избивает бизнесмена чеченского происхождения Ибрагима Алиева.

Источник радиостанции утверждает, что Мурад Саидов вынуждал предпринимателя отдать свою долю в бизнесе. Когда Алиев отказался, его избили. На фотографиях с места задержания, опубликованных в социальных сетях, запечатлены десятки задержанных, а также изъятое оружие. На одном из снимков – золотой пистолет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после появления сообщений о задержании Саидова заявил, что помощник его постпреда и бизнесмен давно знакомы, "поддерживали деловые отношения", а разногласия у них возникли "из-за взаимных претензий по бизнесу". Кадыров также написал у себя в телеграме, что оружие, изъятое при задержании – травматическое и имеет разрешительные документы.

Глава Чечни добавил, что поручил разобраться в ситуации депутату Адаму Делимханову и своему представителю в Крыму Исе Хачукаеву.