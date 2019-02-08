Младшего сержанта морской пехоты Руслана Ильясова признали виновным в убийстве в состоянии аффекта на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Его приговорили к 22 месяцам ограничения по службе и отпустили в зале суда. Астраханский гарнизонный военный суд вынес приговор в мае 2018 года, сейчас на него обратила внимание газета "Коммерсантъ".

В марте 2017 года Ильясов сделал замечание по поводу уборки территории матросу Алмазу Абуталиеву. Тот ответил ему нецензурной бранью и несколько раз ударил по лицу, следует из приговора, а когда сержант упал, бил его по голове. Их разнял другой военнослужащий, но Ильясов взял кухонный нож, догнал Абуталиева и нанес ему пять ударов, отчего матрос умер. После этого Ильясов сдался командованию части.

Экспертиза установила, что после ударов по голове Ильясов находился в состоянии аффекта, что затрудняло его возможность адекватно воспринимать действительность. Его обвиняли в превышении полномочий, но это обвинение было снято.

Суд назначил Ильясову 22 месяца ограничения по службе, но младший сержант больше года провел под арестом, и поэтому его отпустили в зале суда.

Родители Абуталиева подали к Ильясову гражданский иск, требуя выплатить каждому из них по миллиону рублей в качестве компенсации за смерть ребёнка. В январе Кировский суд Астрахани присудил им по 300 тысяч рублей, это наказание он оспаривать не стал.