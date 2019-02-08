Паралимпийцам из России разрешили выступать под национальным флагом

Международный паралимпийский комитет условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России, на который ранее были наложены санкции из-за допингового скандала. Это означает, что российские паралимпийцы снова смогут выступать под национальным флагом. Трансляция пресс-конференции в Бонне велась на официальном канале международного комитета.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде в Бразилии из-за допинга.

В декабре 2017 года отстранение паралимпийцев было продлено. Международный паралимпийский комитет объяснил свое решение тем, что Россия не выполнила все необходимые требования.​

На зимние игры в Пхёнчхане российские спортсмены были также допущены под нейтральным флагом. Паралимпийцы из России тогда получили лицензии по остаточному принципу, после того как некоторые национальные комитеты отказались от участия в Играх в ряде дисциплин.