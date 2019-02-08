У входа в здание Следственного комитета в Москве поставят трёхметровую статую архангела Михаила. Деньги на его установку собирают с сотрудников ведомства. Ою этом пишет агентство РБК со ссылкой на служебное письмо высокопоставленного сотрудника ведомства.

Деньги на памятник собирает ассоциация "Союз ветеранов следствия", инициатива поддержана главой СКР Александром Бастрыкиным. Стоимость проекта оценивается в тринадцать миллионов рублей.

В 2016 году по инициативе Бастрыкина архангела Михаила избрали небесным покровителем Следственного комитета. Тогда выбор объяснили тем, что в Библии архангел Михаил выступает против беззакония среди людей, "вождь в войне против дьявола", а в иконографии его изображают попирающим богатого старика, что в Следственном комитете посчитали символом борьбы с коррупцией.

Архангел Михаил, в числе прочего, изображён на гербах Архангельска и Киева.