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С христианской точки зрения. Свобода и обязательность
Карикатура дня
8 февраля
1 часа(-ов) назад
8 февраля
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.