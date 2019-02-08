При пожаре в академии футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек

При пожаре в академии самого популярного в Бразилии футбольного клуба "Фламенго" погибли как минимум 10 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление властей. Шестеро из них — подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Пожар рано утром в пятницу в здании в Рио-де-Жанейро, где расположено общежитие юношеской школы "Фламенго". Из-за обрушившегося на город урагана в здании были выключены электричество и вода. Среди погибших — шестеро молодых футболистов и четверо сотрудников футбольного клуба.

Причины пожара неизвестны.

"Фламенго" — самый популярный футбольный клуб в Бразилии. За команду в разные годы играли 18 футболистов, ставших чемпионами мира. Команда шесть раз выигрывала чемпионат Бразилии, 34 раза — чемпионат штата Рио-де-Жанейро и один раз — международный кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.