Умер английский актёр Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро

В Англии 8 февраля умер актёр и кинорежиссёр Альберт Финни, ему было 82 года. В 2011 году стало известно, что он болен раком.



Альберт Финни имел репутацию одного из ведущих актёров британской "новой волны" начала 60-х годов прошлого века. Прежде всего, речь идёт о фильме "В субботу вечером, в воскресенье утром". В картине отразилась идеология направления в британской культуре 1950-х годов, выразители которого были названы "рассерженными молодыми людьми".



Среди фильмов, давших актёру наибольшую известсность, "Том Джонс", "Убийство в Восточном экспрессе", "Перекрёсток Миллера", "Крупная рыба" и "Ультиматум Борна". Он был лауреатом трёх премий BAFTA, пять раз номириновался на "Оскар", три раза завоёвывал "Золотой глобус", был лауреатом премии "Эмми" и премий Гильдии киноактёров США.

В 2011 году стало известно, что он болен раком.