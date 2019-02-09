Следователи попытались уволиться из-за дела о стрельбе в "Москва-Сити"

В руководстве московского управления Следственного комитета России в ближайшее время произойдут изменения, связанные с неэффективным расследованием перестрелки у делового центра "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Об этом в субботу сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Нескольким сотрудникам ведомства указали на их несоответствие занимаемым должностям и предложили им уволиться по собственному желанию, заявил собеседник агентства, не называя при этом имён и званий.

Источник подчеркивает, что "качество расследования оставляло желать лучшего, в ходе его проведения менялся состав обвиняемых, что заставило усомниться в объективности следователей".

Издание "База", не указывая источники, сообщает, что из ведомства одновременно уволилось семь следователей – одним якобы предложили "уйти добром", другие поддержали коллег.

Также в публикации "Базы" утверждается, что в результате проверки в ведомстве "всплыла странная информация про несколько миллионов долларов, которые, якобы, растеклись по рукам из-за этого дела".

Газета "Коммерсантъ" сообщает, что под коллективным заявлением подписались семь следователей первого управления по расследованию особо важных дел. Документ направили полковнику Александру Стрижову, который исполняет обязанности руководителя Главного следственного управления ведомства.

Издание отмечает, что это место стало вакантным после ареста генерал-майора Александра Дрыманова по делу о взятках.

Источник "Коммерсанта" утверждает, что следователи попросили не только уволить их по собственному желанию, но "заодно и рассчитать их". При этом кадровая служба ведомства якобы не дала хода заявлению, поскольку такие документы подаются индивидуально.

В Следственном комитете пока официально не прокомментировали сообщения о возможных кадровых изменениях.