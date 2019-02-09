Тайская принцесса Убол Ратана не будет выдвинута на пост премьера страны после критики со стороны своего младшего брата, короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление партии "Тхаи Ракса Чаат" ("Партия тайских патриотов").

Оппозиционная партия планировала выдвинуть сестру короля на пост премьер-министра на предстоящих в стране парламентских выборах. В пятницу король Маха Вачиралонгкорн осудил это решение, заявив, что оно нарушает традицию, согласно которой члены королевской семьи Таиланда не участвуют в политической жизни государства. Принцесса заявляла, что отказалась от своего титула, а поэтому может участвовать в политике, как любой другой частный гражданин королевства.

Выборы в Таиланде запланированы на март этого года. Они будут первыми после военного переворота 2014 года. Военные в Таиланде традиционно вмешиваются в политическую жизнь страны, они 12 раз захватывали власть в королевстве после упразднения абсолютной монархии в 1932 году, напоминает Би-би-си.