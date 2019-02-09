Власти Новой Земли ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской области.

В районе Белушьей Губы — одного из двух посёлков на архипелаге — бродят 52 белых медведя.

Иногда они проникают в помещения и нападают на людей. До десяти медведей постоянно находятся на территории посёлка. "Жители напуганы, боятся выходить из дома и отпускать детей в школы и детские сады", — сообщил заместитель главы администрации Новой земли Александр Минаев. По словам главы администрации Жиганши Мусина животные "буквально гоняются за людьми".

Медведи не боятся патрулей военных, не реагируют на свето-шумовые сигналы и на попытки отогнать их с помощью автомобилей и собак, утверждается в сообщении властей. Росприроднадзор отказался выдавать разрешение на отстрел агрессивных медведей, занесённых в красную книгу как вид, которому угрожает вымирание.

Росприроднадзор сформировал оперативную группу для оценки обстановке на архипелаге. На сайте городского округа "Новая Земля" опубликована памятка, в которой сказано, что белые медведи не охотятся на людей, но могут напасть на них при случайной встрече.

Всего на Новой Земле живут около трёх тысяч человек и военные, численность которых не раскрывается. На архипелаге расположен ядерный полигон, где Советский Союз испытывал атомное оружие.