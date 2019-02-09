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В Калининграде задержаны пикетчики, выступившие против пыток

Пикет в Калининграде, 9 февраля 2019. Фото предоставлено штабом Навального.

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В Калининграде задержаны трое активистов, выступивших в поддержку своих арестованных товарищей и против пыток со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений.

В штабе Навального в Калининграде сообщили имена задержанных – Иван Лузин, Алина Севцова и Анастасия Лычагина. Обе девушки – несовершеннолетние.

Акция на центральной площади города прошла скоротечно. Едва пикетчики успели развернуть плакаты, как подбежавшие полицейские схватили их и увезли в участок. На плакатах были фамилии калининградцев, сидящих в СИЗО: Виктор Филинков и Александр Оршулевич.

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