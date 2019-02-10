Попавшая под санкции венесуэльская PDVSA открыла счёт в "Газпромбанке"

Государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA рекомендует партнерам по совместным передприятиям перечислять выручку от продажи нефти на недавно открытый счет в российском“Газпромбанке“.

По сообщению Reuters, этот шаг является реакцией на введенные США 28-го января жесткие санкции в отношении PDVSA, нацеленные на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признаёт Вашингтон, к нефтедолларам. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом и признанный в таком качестве США и их союзниками, объявил о намерении учредить фонд, в который будут поступать средства от продажи углеводородов.

Венесуэльская компания, как сообщает Reuters, настаивает, чтобы ее партнеры твердо решили, будут ли они и далее участвовать в совместных добывающих проектах. Среди этих партнеров - норвежская Equinor, американская Chevron, французская Total. В соответствии с новым санкционным режимом у них есть некоторое время на то, чтобы завершить свои дела в Венесуэле; ряд компаний уже отозвал своих сотрудников из Каракаса.

Руководство Евросоюза призывает страны-участницы ЕС признать Гуайдо временным главой государства до проведения досрочных выборов и не исключает, что тоже предпримет шаги, препятствующие доступу Мадуро к нефтедолларам.

В результате запрета на банковские расчеты у берегов Венесуэлы скопилась армада загруженных танкеров. Ситуацию с очисткой сырья в самой Венесуэле усугубляет невозможность импорта разжижителей нефти и их компонентов.

После первого раунда ограничительных мер, введенных в 2017 году, партнеры PDVSA продолжали получать на свои счета в банках в США и Европе выручку от продажи нефти и через банки-корреспонденты переводили эти средства на счета венесуэльского монополиста в Китае.

Россия по-прежнему признаёт Мадуро президентом и обвиняет США во вмешательстве в дела Венесуэлы.