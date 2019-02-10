В Киеве расследуют действия полиции после уличных столкновений

В Киеве начато расследование действий полицейских, которые накануне задержали несколько десятков участников акций протеста, применив при этом спецсредства.

При этом самих задержанных вечером в субботу отпустили из полиции, и они теперь дают показания в Государственном бюро расследований, которое и возбудило дело по подозрению в превышении полицейскими своих полномочий.

Речь идёт об активистах, которые требуют расследовать покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. В прошлом году ей плеснули в лицо кислотой, после нескольких месяцев лечения она умерла в больнице. В причастности к покушению активисты подозревают функционеров партий лидирующих кандидатов в президенты - Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Полиция задержала активистов, которые пришли на встречу Тимошенко с избирателями в Киеве и развернули там плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?" Среди них были и активисты националистического движения C14. К отделу полиции, куда отвезли задержанных, пришли их сторонники, после чего произошли столкновения с полицией. Многие пользователи соцсетей обвинили полицейских в чрезмерном применении силы, сравнив их действия с действиями разгонявших Майдан в 2013 году.

Полицейские утверждают, что активисты сами применили силу, и что у задержанных были обнаружены кастеты и газовые баллоны. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил "штабы политиков" в том, что они "посылают друг на друга боевиков", не назвав конкретных имён.