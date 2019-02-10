Погранслужба: всё больше отказов во въезде граждан Украины в Россию

Государственная погранслужба Украины заявляет о том, что российские пограничники в массовом порядке не пропускают украинских граждан на территорию России.

Как говорится в сообщении ведомства, в последние дни оно получает множество обращений от граждан Украины с жалобами на действия российских пограничников. Утверждается, что за последние трое суток только через пункт пропуска "Нехотеевка" в Харьковской области не пропустили около 90 граждан Украины.

Украинская погранслужба утверждает, что российские пограничники ссылаются на некий указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя, или же вовсе не называют причин отказа. Также в ведомстве утверждают, что сотрудники ФСБ ведут видеофиксацию и на камеру заставляют граждан Украины говорить, что они отказываются от въезда в Россию по личному желанию.

Комментариев российских пограничников пока нет.

В ноябре прошлого года - после введения на 30 дней военного положения на части территории Украины - были ужесточены правила въезда граждан России на территорию Украины. В частности, был введён запрет на въезд гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет - их могли пропустить через границу в индивидуальном порядке по усмотрению пограничников. За время действия военного положения во въезде на Украину отказали более 1000 гражданам России. Российские власти заявляли, что никаких ограничений на границе не вводили, однако были зафиксированы неоднократные случаи отказа украинских гражданам на въезд в Россию.