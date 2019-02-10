В Башкирии в 23 раза превышена норма диоксида серы в воздухе

В башкирском городе Сибай, рядом с которым горит законсервированный карьер горно-обогатительного комбината, зафиксировано 23-кратное превышение предельно допустимой концентрации в воздухе диоксида серы.

Местные жители массово жалуются в социальных сетях на плохое самочувствие и на то, что им нечем дышать. Глава городской администрации Сибая Рустем Афзалов предложил людям, "проживающим в зоне загазованности", покинуть свои дома и переселиться в пункт временного размещения в общежитии Башкирского государственного университета.

Едкий смог в Сибае не рассеивается с ноября 2018 года. Жители города создали в социальной сети "Вконтакте" группу под названием "Сибай, дыши", в которой оперативно делятся информацией об экологической катастрофе. Они требуют введения режима чрезвычайной ситуации и отставки руководства городской администрации.