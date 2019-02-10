В Башкирии в 23 раза превышена норма диоксида серы в воздухе

В башкирском городе Сибай, рядом с которым горит законсервированный карьер горно-обогатительного комбината, зафиксировано 23-кратное превышение предельно допустимой концентрации в воздухе диоксида серы.
Местные жители массово жалуются в социальных сетях на плохое самочувствие и на то, что им нечем дышать. Глава городской администрации Сибая Рустем Афзалов предложил людям, "проживающим в зоне загазованности", покинуть свои дома и переселиться в пункт временного размещения в общежитии Башкирского государственного университета.
Едкий смог в Сибае не рассеивается с ноября 2018 года. Жители города создали в социальной сети "Вконтакте" группу под названием "Сибай, дыши", в которой оперативно делятся информацией об экологической катастрофе. Они требуют введения режима чрезвычайной ситуации и отставки руководства городской администрации.
- Диоксид серы - бесцветный газ с резким запахом, который характеризуется высокой токсичностью. При минусовой температуре он переходит в жидкое состояние и образует сернистую кислоту. При повышенных концентрациях вещество оказывает пагубное влияние как на человека, так и на окружающую природу и животных.
- По данным ВОЗ, диоксид серы вызывает нарушение функций дыхания. Воздействию газа, если его предельно допустимая норма в воздухе превышена, нельзя подвергаться дольше десяти минут. У людей с астмой и болезнями сердца резко повышается риск летального исхода.
- Председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов предупреждает, что при повышенном уровне вещества в воздухе его попадание в организм гарантировано даже в квартире с закрытыми окнами. По его словам, при малейшем подозрении на превышение диоксида серы, астматикам и детям нужно немедленно уезжать из населенного пункта.