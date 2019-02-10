В Петербурге прошел марш в поддержку Анастасии Шевченко

Несогласованная акция в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко прошла в Санкт-Петербурге. Она началась в Александровском саду. К месту сбора активистов прибыли сотрудники ОМОНа, полиции и Росгвардии. Были задержаны семь человек. Это вынудило участников акции пойти на Сенатскую площадь, а оттуда – на Невский проспект. Шествие проходило без плакатов, но некоторые его участники скандировали лозунги, осуждающие жестокое отношение властей к детям. По ходу шествия активисты стояли в разных местах в одиночных пикетах.

Шествие закончилось в Екатерининском садике, где одна из организаторов, активистка петербургского отделения движения “Открытая Россия” Евгения Литвинова напомнила о том, что 17-летняя Алина, старшая дочь Анастасии Шевченко, возможно, могла бы жить, не лишись она материнского ухода, когда ее мать посадили под домашний арест. По словам Евгении, сегодня в России все больше политзаключенных, большинство из которых – молодые люди.

Активистка петербургского Штаба Навального Полина Костылева сказала, что у нее есть дети и она прекрасно понимает, что такое для матери быть под домашним арестом. Она назвала имена других женщин-политзаключенных и призвала бороться за их освобождение. Участники акции выпустили в небо черные надувные шары в память об умершем ребенке. Всего в акции участвовали около 150 человек.