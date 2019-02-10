На оппозиционера завели уголовное дело за призыв бойкотировать выборы

В Пензенской области на активиста движения "Левое сопротивление" Кирилла Котова завели уголовное дело за листовки с призывом бойкотировать выборы президента России 2018 года.

Это стало известно после того, как полиция пришла домой к родителям Котова. Сам он давно переехал из Пензенской области в Москву. Полицейские сообщили родителям, что разыскивают их сына в связи с уголовным делом. По какой именно статье оно возбуждено - они не уточнили.

10 марта 2018 года Кирилл Котов раздавал листовки с призывом бойкотировать президентские выборы. Позже Котова оштрафовали на тысячу рублей, признав виновным в незаконном распространении агитации. Его также обвиняли в публичных призывах к свержению власти из-за плаката на котором изображен Анатолий Чубайс на электрическом стуле, а также Нюрнбергский процесс над Путиным, Медведевым, Лавровым, Жириновским, Киселевым, Эрнстом и патриархом Кириллом.

В июне 2018 года Котова арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета - он стоял с плакатом, на котором было написано "В День России требуем свободу. Революция будет. Чемпионату мира - бойкот".