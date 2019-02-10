В Берлине прошла премьера фильма о британском свидетеле Голодомора

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Агнешки Холланд «Мистер Джонс».

Гаррет Джонс (1905-1935) был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал ряд нашумевших репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождающих и побывать в умирающих от голода украинских селах. Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал о том, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лгуном.

В фильме «Мистер Джонс» показана роскошная, декадентская жизнь, которую под надзором советских спецслужб ведут в Москве Дюранти и другие лояльные Сталину иностранцы, и страшная нищета и отчаяние охваченной голодом Украины. Свидетельство Джонса вдохновило Джорджа Оруэлла написать повесть «Скотный двор», отрывки из которой звучат в фильме. В 1935 году Гаррет Джонс погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит агентами Сталина.

В фильме реальные события сочетаются с вымыслом: так, например, в Москве убивают другого американского журналиста, Пола Клеба, собирающего сведения о Голодоморе - прозрачный намек на убийство Пола Хлебникова в 2004 году.

Роль Гаррета Джонса сыграл Джеймс Нортон. Польскому режиссеру Агнешке Холланд (р.1948) принесли известность картины «Европа, Европа» (1991), “Полное затмение» (1995), «Во мраке» (2011), “След зверя» (2017). В интервью Радио Свобода она рассказывала о своем замысле:

«Это история о молодом британском журналисте, который отправился туда и пытается рассказать миру, что происходит, об ужасной правде, которая ему открылась. И мир ничего не хочет слышать об этом, а некоторые даже врут, как, например, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве Уолтер Дюранти, отрицавший эту реальность, прекрасно зная, что это правда. Это история о фейковых новостях, альтернативной реальности, кризисе медиа и трусливости правительств. К сожалению, это релевантно сегодняшнему дню».

В производстве фильма «Мистер Джонс» участвовали Польша, Украина и другие страны. Он посвящен памяти миллионов жертв Голодомора.