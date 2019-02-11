Трек "This Is America" получил Grammy за лучшую запись года

В Лос-Анджелесе прошла 61-ая церемония вручения наград американской Академии звукозаписи. Grammy в номинации "Запись года" получила песня "This Is America" рэпера Childish Gambino. Под таким псевдонимом выступает американский актер, сценарист, продюсер, режиссер и музыкант Дональд Гловер. Его трек также был признан лучшим в номинациях "Песня года", "Лучшее исполнение рэпа" и "Лучшее музыкальное видео".

Лучшим альбомом года Академия звукозаписи признала пластинку "Golden Hour" американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс. В номинации "Лучший новый артист" победила британская певица косовского происхождения Дуа Липа, а за лучше сольное поп-исполнение наградой была отмечена Леди Гага – за песню "Joanne".

В этом году на Grammy также были номинированы российские исполнители. Умерший в 2017 году Дмитрий Хворостовский претендовал на награду в категории "Лучшая оперная запись". Однако статуэтку получила запись оперы Мейсона Бейтса "Революция Стива Джобса". А в номинации "Лучшее хоровое исполнение" вместо российского дирижёра Владимира Горбика победил хор под руководством американского дирижёра Дональда Налли.