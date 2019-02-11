Более половины россиян (52 процента) считают, что руководство государства и чиновники лгут о реальном положении дел в стране. Это максимум за последние годы.

Опрос проводил "Левада-центр". Социологи выяснили, что только 12 процентов россиян верят чиновникам, а еще 33 процента допускают, что государство может лгать, описывая положение дел в экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью.

Как заявил в интервью газете "Ведомости" глава "Левада-центра" Лев Гудков, недоверие к чиновникам – это устойчивая тенденция. По его словам, достигнутый максимум в 52 процента – это реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране. "Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения", – заявил Гудков.

"Левада-центр" также выяснил, что 28 процентов россиян считают, что их сограждане скрывают своё настоящее отношение к власти и лично президенту России Владимиру Путину.