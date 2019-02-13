Мэрия Москвы не согласовала маршрут "Марша памяти Немцова"

Мэрия Москвы не согласовала маршрут проведения "Марша памяти Бориса Немцова", сообщил изданию "МБХ медиа" один из заявителей акции, член движения "Солидарность" Илья Мищенко.
По его словам, мэрия предложила вдвое укоротить маршрут, исключив из него Пушкинскую площадь, а также Страстной и Петровский бульвары – в связи с проведением 24 февраля "какого-то праздничного мероприятия". Какого именно – чиновники не уточнили. Мищенко при этом подчеркнул, что переговоры с мэрией продолжатся.
- Марш памяти Бориса Немцова традиционно проходит в Москве в конце февраля начиная с 2016 года – с момента первой годовщины убийства политика возле Кремля. Ранее мэрия Москвы согласовывала акцию. Она неизменно проходила по одному и тому же маршруту: от Пушкинской площади по бульварному кольцу – до конца проспекта академика Сахарова. В 2019 году организаторы марша подали ровно такую же заявку по всем нормам законодательства о митингах – за 16 дней до проведения акции.
- Заявка на проведение марша памяти Немцова подана также в мэрию Санкт-Петербурга. По словам организаторов, было подано два заявления – на шествие и митинг, и просто на митинг. В качестве мест проведения мэрии были предложены Марсово поле, площадь Ленина, Пионерская площадь, Конюшенная площадь, Александровский сад или Александровский парк. Заявители подчёркивают, что в случае отказа городской администрации согласовывать какой-либо из предложенных вариантов или переноса акции на окраину города они намерены провести её без согласования.
- Во Владивостоке областные власти уже отказали в проведении шествия памяти Немцова. Заявителями акции выступали активисты движения "Открытая Россия". В официальном ответе чиновники сослались на невозможность организовать мероприятие на пешеходной части улицы. При этом, как сообщил региональный координатор "Открытой России" Андрей Яроцкий, в прошлом году тот же департамент разрешил аналогичную акцию.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал исполнителем убийства бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, приговорив его к 20 годам колонии строгого режима. Соучастниками преступления были признаны ещё четверо уроженцев Чечни, получившие от 11 до 19 лет лишения свободы. Близкие и родные Немцова считают убийство не раскрытым и подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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