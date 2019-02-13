Мэрия Москвы не согласовала маршрут "Марша памяти Немцова"

Мэрия Москвы не согласовала маршрут проведения "Марша памяти Бориса Немцова", сообщил изданию "МБХ медиа" один из заявителей акции, член движения "Солидарность" Илья Мищенко.

По его словам, мэрия предложила вдвое укоротить маршрут, исключив из него Пушкинскую площадь, а также Страстной и Петровский бульвары – в связи с проведением 24 февраля "какого-то праздничного мероприятия". Какого именно – чиновники не уточнили. Мищенко при этом подчеркнул, что переговоры с мэрией продолжатся.