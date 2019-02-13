Министры обороны стран НАТО обсудили российскую угрозу

В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Главной темой обсуждения стала мировая безопасность после окончательного выхода США и России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Все 29 стран НАТО пришли к выводу, что российские ракеты представляют угрозу для Европы. Однако Североатлантический союз не планирует размещать в Европе новые ядерные системы наземного базирования.
Говоря о российской угрозе, НАТО ориентируется на выводы собственной и американской разведки. Они показывают, что ракеты, которые развёртывает Москва, мобильны, их трудно обнаружить и перехватить.
Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на протяжении последних лет Россия в нарушение договора инвестировала в развитие новых ядерных вооружений, а также проявляла агрессию по отношению к соседним странам – Украине и Грузии. Россия причастность к конфликтам в этих странах отвергает.
Чтобы противостоять угрозе, в НАТО приняли так называемый план "4 по 30". Он означает, что к 2020 году НАТО разместит на своей территории 30 боевых кораблей, 30 механизированных батальонов и 30 авиационный эскадрилий. Они будут готовы ответить на любую угрозу в течение 30 дней.
Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО готово к дальнейшему диалогу, и призвал Россию вернуться к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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