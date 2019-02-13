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Статью депутата о Сенцове проверят на оправдание терроризма

Украинский режиссер Олег Сенцов (Архивное фото)

Следственный комитет России проверит на оправдание терроризма статью московского муниципального депутата Виктора Котова, посвященную украинскому режиссёру Олегу Сенцову. Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащита Открытки".

По словам депутата, в материале в районной газете "Наша Якиманка", он он писал об уголовном деле Олега Сенцова, акциях в его поддержку и голодовке режиссёра. Котова вызвали на опрос к следователю, а статью отправили на лингвистическую экспертизу.

Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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