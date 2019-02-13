Статью депутата о Сенцове проверят на оправдание терроризма

Следственный комитет России проверит на оправдание терроризма статью московского муниципального депутата Виктора Котова, посвященную украинскому режиссёру Олегу Сенцову. Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащита Открытки".

По словам депутата, в материале в районной газете "Наша Якиманка", он он писал об уголовном деле Олега Сенцова, акциях в его поддержку и голодовке режиссёра. Котова вызвали на опрос к следователю, а статью отправили на лингвистическую экспертизу.

Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.