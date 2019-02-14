Марсоход Opportunity завершил свою 15-летнюю миссию

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально сообщило о завершении миссии марсохода Opportunity, которая продолжалась 15 лет.

Написала в твиттере участница проекта Таня Харрисон.

В июне Opportunity попал в песчаную бурю, и с тех пор перестал выходить на связь. Накануне NASA предприняло последнюю попытку связаться с марсоходом. Всего таких попыток было 800.

За время своей миссии аппарат смог отправить на Землю важные данные, которые, в частности, позволили ученым установить, что на Марсе была вода. Opportunity находится на Марсе с 2004 года, хотя изначально планировалось, что миссия марсохода продлится всего несколько месяцев.

Сейчас на Марсе находятся два аппарата NASA - марсоход Curiosity, работающий с 2012 года, и зонд InSight, достигший планеты в 2018 году и передавший на Землю первые снимки с поверхности Марса, в том числе "селфи" марсохода..