В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах крымских татар

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ в четверг проводят обыски в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, обыски проводятся сразу по трём адресам: у Решата Эмирусеинова и его сына Рустема, Арсена Абхаирова и Иззета Абдулганиева и его сына Эскендера. Рустема Эмирусеинова задержали и увезли в сопровождении оперативников в Симферополь.

69-летний Решат Эмирусеинов – активный участник крымско-татарского движения. В августе 2017 года он вышел на одиночный пикет с плакатом "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже он неоднократно выступал против давления российских властей на крымских татар в Крыму.

В пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении трёх жителей Красногвардейского района. Их подозревают в участии в партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической в 2003 году. На Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". С 2014 года 31 крымский мусульманин подвергся преследованиям по обвинению в принадлежности к этой партии.