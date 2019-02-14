Заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук Иван Благодырь задержан, пишет ТАСС со ссылкой на источник в руководстве Академии.

Агентство уточняет, что на своём посту чиновник отвечал за управление имуществом.

Задержание происходило в Новосибирске, после чего Благодыря под конвоем отправили на Дальний Восток.

Официально причины задержания не названы. Депутат городского совета от Академгородка Наталья Пинус написала у себя фейсбуке, что "правоохранительные органы проводят расследование по вопросу почти десятилетней давности".

​С июня 2012-го по октябрь 2013 года Иван Благодырь был заместителем министра России по развитию Дальнего Востока. Позднее он до 2015 занимал пост министра инвестиций и внешних связей Сахалина. Благодыря и ещё ряд чиновников уволили из правительства региона после отстранения и задержания губернатора Александра Хорошавина.