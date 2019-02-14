Airbus прекратит производство самолетов A380 из-за низкого спроса

Европейский авиаконцерн Airbus объявил о прекращении в ближайшем будущем производства крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380 . Компания вынуждена прекратить выпуск этого самолёта, после того как авиакомпания Emirates решила сократить свой заказ со 160 до 123 лайнеров. Последние A380 будут переданы заказчику в 2021 году. Об этом говорится в заявлении главы Airbus Тома Эндерса.

В последние несколько лет Airbus почти не получил новых заказов на A380, в результате чего компании пришлось сократить их производство с 30 до 6 единиц в год. В связи с этим под угрозой сокращения оказались до 3500 рабочих мест. Однако в компании рассчитывают, что эти сотрудники могут быть задействованы в производстве самолетов A320, заказы на которые растут, а также новых дальнемагистральных самолетов.

Airbus A380 производится с 2005 года, а эксплуатация этой модели началась в 2007 году. Самолёт вмещает более 850 пассажиров и может совершать беспосадочные перелеты на расстояние свыше 15 тысяч километров.