В Подмосковье задержан подозреваемый в избиении до смерти активиста

В подмосковном городе Воскресенске задержали подозреваемого в избиении до смерти главы регионального отделения Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.



Подозреваемый — ​57-летний местный житель, ранее судимый. Его допросили. Во время обысков у него дома была найдена одежда "с явными следами преступления", у него также изъяли автомобиль и два мобильных телефона.

Следствие считает, что нападение было совершено на почве бытового конфликта и не связано с общественной деятельностью Грибова. Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Правоохранительные органы продолжают искать второго подозреваемого.

Главу регионального отделения Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова избили в посёлке Виноградово в ночь на 12 февраля. Он умер в реанимации. По предварительным данным следствия , на активиста напали двое неизвестных в масках. Предположительно, они избили Грибова битами. Злоумышленников спугнул прохожий.

Соратник Грибова Виктор Костромин сообщил изданию Daily Storm, что активист возвращался с заседания суда, где защищал свои права по поводу нападения на него два года назад. 11 февраля состоялось первое заседание суда по этому делу, которое возбудили после неоднократных жалоб активиста на бездействие полиции.