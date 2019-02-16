Оправдание диктатуры. Эфир в 18:00

Почему некоторые демократии имеют авторитарные черты, а диктатуры бывают эффективны, обсуждаем с историком, политологом Татьяной Ворожейкиной, студентами Григорием Трубниковым, Евгением Ляминым и другими участниками проекта "Пространство Политика".
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 16 февраля в шесть часов вечера.
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