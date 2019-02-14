Россиянам обещаны санкции

"Мне нравится жизнь, которой я живу" - будут говорить россияне, обещает Дмитрий Медведев, В своей статье премьер рекламирует "национальные проекты" на 26 трл. руб. Дмитрий Медведев утверждает: "Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга".

В 2019 году власти России повысили налоги, пенсионный возраст, подняли разнообразные платежи, ускорился рост цен, доходы населения не растут.

Оппоненты Кремля обещают в ответ на агрессию России в Украине, "керченский конфликт" ввести против России новые санкции, осложнить строительство газопровода "Северный поток-2", лишив нового Кремль газового оружия.

Как бы ответ противникам внешней политики Кремля, власти РФ методично ограничивает права граждан внутри России, вводят новые репрессивные законы, активно использует их против оппозиции, "законом Клишаса" делают возможной полную изоляцию российского сегмента Интернета.

Каковы перспективы? Обсуждают экономисты автор книги "Контрреволюция" Сергей Алексашенко, член КГИ Евгений Гонтмахер и журналист Юрий Векслер.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 февраля в 19:05