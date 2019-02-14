Власти Кирова не согласовали маршрут марша памяти Бориса Немцова

Власти Кирова отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова в четвертую годовщину убийства оппозиционного политика. Об этом "МБХ медиа" сообщил один из заявителей акции Вадим Ананьин.

Городская администрация сослалась на то, что все три маршрута, предложенные организаторами марша, якобы проходят менее чем в 100 метрах от образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений, где массовые акции запрещены. При этом альтернативного маршрута, как требует закон о митингах, власти Кирова не предложили.

Организаторы акции требуют провести переговоры с администрацией для обсуждения маршрута. В противном случае они намерены обратиться в прокуратуру и суд.

Накануне мэрия Москвы не согласовала маршрут проведения марша памяти Бориса Немцова. Московские власти предложили вдвое укоротить маршрут, исключив из него Пушкинскую площадь, а также Страстной и Петровский бульвары – в связи с проведением 24 февраля "какого-то праздничного мероприятия". Переговоры с мэрией продолжатся. Ранее мэрия Москвы согласовывала акцию.

Во Владивостоке областные власти уже отказали в проведении шествия памяти Немцова. В официальном ответе чиновники сослались на невозможность организовать мероприятие на пешеходной части улицы.

Заявка на проведение марша памяти Немцова подана также в мэрию Санкт-Петербурга. По словам организаторов, было подано два заявления – на шествие и митинг, и просто на митинг. В случае отказа городской администрации согласовать какое-либо из предложенных мест проведения или переноса акции на окраину города они намерены провести её без согласования.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве пятерых уроженцев Чечни и приговорил их срокам заключения от 11 до 20 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Семья и соратники Немцова считают убийство не раскрытым и подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.