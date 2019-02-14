"В стране коррупция, а отвечать будет Друзь". Соцсети о конфликте Друзя и Бера

Конфликт между Ильей Бером, главным редактором телевикторины "Кто хочет стать миллионером?", и знаменитым "знатоком" Александром Друзем стал на этой неделе одной из самых популярных тем споров в соцсетях. Бер обвинил Друзя в том, что перед съемками передачи с участием знатока тот предложил мошенническую схему: ему заранее сообщают ответы на вопросы, а максимальный выигрыш в три миллиона делится между финалистами и редактором передачи. Об этом Бер сообщил в посте в LiveJournal, приложив в качестве доказательства аудиозаписи разговоров с Друзем:

...С предложением «сдать» вопросы и поделиться потом деньгами ко мне никто из игроков, слава богу, ни разу не приходил. Вплоть до ноября прошлого года, когда ко мне обратился Александр Друзь с предложением помочь ему выиграть 3 миллиона рублей.



В декабре 2018 года вышла в эфир игра, в которой участвовали Александр Друзь и Виктор Сиднев. Запись этой программы состоялась 23 ноября. Накануне съёмок Александр Друзь и попытался меня подкупить. Точнее он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы.​

По словам Бера, в итоге он подыграл Друзю, чтобы поймать его на мошенничестве, и действительно прислал ему ответы на вопросы, но непосредственно на съемках подменил несколько вопросов, и в итоге игроки "засыпались" на последнем из них, оставшись с несгораемым выигрышем в 200 тысяч рублей:

На самих съёмках всё произошло почти так, как я ожидал. Не так было то, что игроки реально чуть было не выиграли 3 миллиона, причём в основном стараниями Сиднева. Но с 6 по 9 вопрос они играли на известных Друзю вопросах. И это свершившийся факт. С одной стороны, получилось, что я сдал пусть и не решающие, но реальные игровые вопросы игроку, и он на них сыграл, это плохо. С другой стороны, у него в любой момент была возможность остановить съёмку (это же не прямой эфир) и заявить, что редактор КХСМ – жулик и сдал ему вопросы этой игры. Теоретически я не мог исключать вариант, что Друзь сам всё записал и меня почему-то ловит. Но нет, ничего такого не произошло. Зато после появления незнакомого 10-го вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев. Вот этот эфир - https://www.youtube.com/watch?v=IlF_OohJalc​

Аудиозаписи, предоставленные Ильей Бером, многим показались вполне достаточным доказательством его правоты. Те, для кого Александр Друзь был кумиром детства, не скрывают своего разочарования.​ Многие заподозрили, что и с его звездной карьерой в "Что? Где? Когда?" все было не так уж чисто.

Александр Рыклин

У меня осторожный вопрос... А так разве бывает, чтобы человек всю жизнь честно играл в свою игру, зарабатывал на ней деньги и репутацию, а потом первый раз пришел в чужую и сразу попробовал украсть денежный приз? Что-то тут не сходится..

Мария Баронова

История с Друзем, это даже не история про то, что Деда Мороза нет. Это я вообще не знаю что. Ни в какие ворота. Раньше я требовала отмотать мне назад момент, когда я узнала, что Меньшиков гей, а теперь еще и момент, когда я узнала, что Друзь <козел>. И как. И что. И за что он так с нами вообще!

Михаил Козырев

Друзь, похоже, обманщик.

Я расстался с последней иллюзией детства...

Дмитрий Болдин

Здравствуй, Друзь.

Сергей Шмидт

В скандале-хайпе ничего не понимаю, но сегодня случайно услышал чужой юмор. Предсказуемый. Уж больно универсальную фразу сочинил Александр Галич.

"Оказался Саша Друзь

Не Друзём, а сукою".

Виктор Шендерович

Вспоминается сегодня старая шутка про А.Друзя: рост - 177 сантиметров, а в эрудированном состоянии - 180.

Таки 177?

Знак вопроса как знак надежды. ))

Алексей Дурново

Расскажу вам историю про Друзя.

Она не имеет никакого отношения к сегодняшнему кейсу, просто, раз уж пошла такая пьянка, то почему бы нет.

Дело было в 2012-м. Я работал главредом сайта "Дилетант", но своего места в эховской редакции у меня не было. Приходилось сидеть с ноутбуком в гостевой комнате, что я и делал. И вот как-то раз вышел я покурить, закрыв предварительно ноутбук. Возвращаюсь, а за моим ноутбуком сидит живой Друзь. И, внимание, на нем работает. То есть, Александр Абрамович, не смутившись, что ноутбук чужой и закрыт, сел за него, открыл, свернул вкладки хозяина, и давай что-то искать. Возможно жизнь Друзя устроена так, что когда он куда-то приходит, для него там сразу материализуется ноутбук, но я, честно сказать, пребывал в некотором <ступоре>.

Как оказалось, магистр выиграл в эховской викторине какую-то книжку. Причем, так бывает, не ту, которую хотел. Александр Абрамович возмущался, что не может сам выбрать приз, но, забрав в итоге свой выигрыш, удалился.

Это было такое стремительное и шокирующее явление магистра, что мне оставалось только радоваться, что он не забрал с собой мой ноутбук.

Александр Кынев

У меня один вопрос -в каком году все разложилось до такого состояния и было ли что то в отношении к данному персонажу когда-то по-другому? Просто плевок в детские воспоминания. Хотя знаю и уверен в честности и порядочности как минимум таких людей, как Илья Новиков, Ровшан Аскеров, Виктор Сиднев и многих других

Демьян Кудрявцев

По моему опыту, Илья Бер всегда заслуживает доверия, а Дибров и Друзь - не всегда. Но дело не в моем опыте, а в доказательствах - раз, и в отказе Друзя комментировать обвинение - два. Все это заставляет меня быть уверенным, что Бер прав и взятку ему предлагали. Также я почти уверен, что при всей правоте, именно Илья административно пострадает в этой истории. Так у нас устроено, и проблема тотального непотизма, коррупции, корпоративного сектантства и ложнопонятой иерархии ценностей намного насущнее сегодня, чем... Ладно, промолчу. Правильная реклама Рибока должна быть такой: «Слезь уже, сука, с иглы корпоративной круговой поруки и вынеси сор из избы!»

Кирилл Шулика

В реальности Друзь просто мерзавец, это известно. А весь домик, то есть "Что? Где? Когда?" превратилось в эдакую мафию со своими финансовыми взаимоотношениями и прочими прелестями. Друзя никто не сдаст, быстрее выгонят Илью Бера и из редакторов программы Диброва, и из некогда великолепного шоу Владимира Ворошилова. С Друзем никто не перестанет здороваться, естественно, и будут садиться за один стол как ни в чем ни бывало. Не будет ни одного демарша.



Как не было, когда, например, эта мафия выдавила Александра Бялко за то, что он бросил старую жену, члена редакторской группы этой мафии, и женился на новой. Как не было после того, как выгнали абсолютно лучшего знатока Илью Новикова за то, что он защищал Надежду Савченко. Умный Илья не стал спорить, он все понимает, в ответ просто тихо ушел. Ну вот хоть бы одна собака в прямом эфире высказала свое фи!!! Сейчас фактически ушли Аскерова, тоже пока тихо, никто ни слова в защиту не сказал. Не сомневаюсь, что вся публика еще Бера обвинит в травле Друзя, в финансовой заинтересованности и прочих вещах.

Илья Файбисович

Хотелось бы, конечно, услышать другую сторону, но выглядит все, увы, слишком убедительно. Есть, как сегодня принято говорить, проблемы и посерьезнее (так обычно затыкается разговор на примерно любую тему), но лично для меня это грустно еще и по-человечески. Когда я в детстве не мог отлипнуть от «Что? Где? Когда?» по телевизору, о чем не жалею, я вряд ли мог быть уверен, что через двадцать лет условный Максим Поташев станет унылым ватником с завышенной самооценкой, а Александр Друзь будет делать вот такое. А может быть, так было всегда. Это с одной стороны. А с другой, вот вам крест, мне всегда больше представителей этого высокомерного интеллектуального мачизма нравились Федор Двинятин и Илья Новиков. В свете относительно недавнего де-факто изгнания Новикова из телевизора это стало еще очевиднее. Гордиться нечем, но лучше так, чем наоборот. Ну и безотносительно этих соплей — безграничный респект Ilya Ber, который совершил безусловно героический и сопряженный с рисками поступок. Интересно, сможет ли хоть кто-нибудь еще совершить в ответ на это хоть что-нибудь еще. А Илью, к гадалке не ходи, сейчас будут топить со всех сторон, и ему нужна поддержка.

Поступок Ильи Бера многие действительно оценивают неоднозначно.

Владимир Гуриев

про друзя, кстати, не очень понятно, какого хрена редактор решил, что это в принципе его дело — проверять друзя на вшивость.

у редактора же нет задачи найти среди игроков хороших и порядочных людей. мне кажется, по умолчанию предполагается, что средний игрок пойдет на все, чтобы выиграть.

задача редактора — сделать так, чтобы игрок играл честно (не потому, что он хороший, а потому что у него нет возможности этого не делать).

то есть тупо не давать ему предварительные ответы, даже если игрок намекнул.

представляю себе лица продюсеров с первого канала, когда он к ним приходит и говорит: ребят, а я провел спецоперацию и подлеца одного нашел, давайте его теперь распнем.

(в комментариях видно, что меня не поняли — это никак не оправдывает друзя, если что, это вообще параллельное соображение)

Владимир Хутарев-Гарнишевский

...Все выглядит совсем не очевидно. Если все сказанное Бером правда, то зачем он устроил публичный скандал? Формат интеллектуальных передач как раз не приемлет такой формы решения вопросов: как член ревизионной комиссии Бер мог в нее же и обратиться в письменном виде. Зачем скандал в СМИ: единственный его возможный результат это сокращение аудитории ЧГК в пользу других подобных шоу, КХСМ или Своей игры. Но я не верю, что это правда. Поступок Бера в любом случае является низкопробной провокацией: надо было уж тогда все вопросы заменить, а не несколько.

1. Не ясна мотивация Друзя, зачем ему убивать создававшуюся десятилетиями репутацию главного эрудита страны из-за 700 тыс рублей? Учитывая, что самые сложные вопросы игроки взяли сами, кроме последнего, на котором ошиблись. Если бы Друзь хотел заработать, он бы убедил Сиднева отказаться от последнего вопроса и унести по миллиону рублей с собой в кармане. И не ясно, зачем Друзю было подставлять Сиднева, с которым он дружит много лет. Публичные подставы и уничтожение репутации не прощают.

2. Обвинения Бера базируются на нескольких аудиозаписях не самого лучшего качества. Но ведь запись можно смонтировать: дай Бог, голоса Друзя в ютюбе многие гигабайты висит. Можно и профессионального пародиста нанять. Доказательством была бы пересылка вопросов Друзю на почту со скриншотом письма или ответ Друзя. Ну и наконец, зачем Друзю понадобились ответы на вопросы, он не умеет пользоваться Яндексом?

Максим Кононенко

Интереснейший кейс с Друзем и Бером. Слово против слова.



Но если поразмыслить трезво и холодно, то я больше верю Друзю.



Мои аргументы:



1. Про Бера этого я никогда раньше не слышал, а Друзь звезда, ему есть, чем рисковать.



2. Друзь человек наверняка не бедный, чего ему этот миллион. А вот Бер этот, который возле миллиона сидит столько лет, мог и взалкать.



3. Предложение Бера слить ответы именно Друзю хорошо объясняются тем, что Друзя, буде он выиграл, никто бы не заподозрил в жульничестве. Ну, потому что он же знаток.



4. Против Друзя говорит только то, что он сутки молчал. Если бы он был совсем чист, он бы не брал эту паузу.



Значит, там что-то сложнее.

Мышь в овощном

Про Бера этого вашего, который на Друзя наехал, еще Пелевин предупреждал:



"Вдруг я вспоминал, что «медведь» – не настоящее имя изображенного животного, а слово-заместитель, означающее «тот, кто ест мед». Древние славяне называли его так потому, что боялись случайно пригласить медведя в гости, произнеся настоящее имя. А что это за настоящее имя, спрашивал я себя, и тут же вспоминал слово «берлога» – место, где лежит… Ну да, бер. Почти так же, как говорят менее суеверные англичане и немцы – «bear», «bär». Память мгновенно увязывала существительное с нужным глаголом: бер – тот, кто берет…"

Илья Бер прояснил свою позицию в беседах с Радио Свобода и радиостанцией Эхо Москвы, но убедил не всех.

Аркадий Кайданов

Из тени в свет перелетая, ставший знаменитым Бер, сейчас на ЭХЕ.

После пяти минут эфира удостоверился, что он - очень мутная и дурнопахнущая субстанция.

Между прочим, чувак еще и муниципальный депутат.

Все хочут повысить свой политический статус - дело житейское.

Вышесказанное вовсе не забивает аналогичное амбре, распространяемое Друзем, который, помимо прочего, оказывается, просто не очень умный человек.

Буду грустить и думать о том, сколько нам открытий чудных...

Рустем Адагамов

Я внимательно послушал разговор с Ильей Бером на «Эхе» и могу сказать, что этот человек вызывает доверие и симпатию. Он отлично парировал все вопросы ведущих, был убедителен и сумел донести свою точку зрения в полном объеме.

С другой стороны, реакция Александра Друзя на обвинения в его адрес, по мнению многих комментаторов, только подкрепила уверенность в его вине: он отверг обвинения и заявил, что Бер сам предложил ему мошенническую схему. Кто-то, впрочем, призывает чуму на оба дома.

Евгений Шестаков

"Дать друзя" - поговорка, означающая несусветное обвинение в ответ на подкрепленное доказательством. Аналоги: орать в рот, контркукареку, надпереподнасрать.

Николай Руденский

"По словам знатока, он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — сказал Друзь".

Ну точь-в-точь как Шарапов в логове банды "Черная кошка" - подыгрывает в разговоре Горбатому, а сам думает: "Все, гад, конец тебе настал".

Аркадий Кайданов

После положенной на размышление минуты, Друзь ответил Беру.

Из всех вариантов ответа была выбрана классика - "сам дурак", то бишь, ворюга.

А Друзь типа всего лишь подыграл, желая узнать, как далеко зайдет в своей низменной жажде наживы презренный Бер.

Такой вот любознательный дедушка Друзь!

Ну, фу как неталантливо!

Короче, обоих вывалять в перьях и "чемодан, вокзал, Израиль".

Передачу закрыть.

Диброва сослать в родной курень на Тихий Дон, запретив впредь красить волосы, <приставать> с вопросами и жениться на молодухах!

Красный Сион

Одно из главных лиц интеллектуальных игр Александра Абрамыча Друзя обвинили в попытке подкупа и мошенничестве — мол за долю в выигрыше он пытался узнать правильные ответы на вопросы дерьмового шоу «Как стать миллионером?» Кто следующий, неужто сам Вассерман окажется не девственником, но дон Жуаном в жилетке? Шучу.

Не знаю кто прав, а кто виноват, однако играть на деньги в интеллектуальные игры всегда было глупостью. С тех пор, как в шоу ЧГК перешли с призовых книг на пачки купюр азарта стало больше, интереса — меньше. А уж «миллионер» и вовсе паршивая франшиза, — дрянь, а не передача. Так что в этой истории, пожалуй, никого не жалко.

Роман Супер

Обсуждаем с женой скандал вокруг Александра Друзя, который якобы попытался подкупить редактора «Кто хочет стать миллионером», чтобы стать миллионером. Сын (восемь лет), услышав драматичную историю, отвлёкся от лего и жалобно воскликнул:«Господи, и здесь коррупция!»

Действительно господи.

Кирилл Белов

Кажется, что это пиар умирающей программы про миллионеров за счет ЧГК )

Мария Привалова

Для не следящих вот ещё, скажем, весёлое: Бер написал жалобу на Друзя в комиссию по этике, которую возглавляет Друзь.

Олег Козырев

- Где Друзь узнал правильные ответы?

- У редактора программы

- А где редактор программы узнал правильные ответы?

- У Друзя

Александр Осовцов

Да какая разница, Друзь предложил Беру смошенничать или Бер - Друзю? Главное, что врага режима Илью Новикова давно убрали из этих игр. А мошенников в зомбоящике и без Друзя с Бером полно.

Могучий Сноб

Создатель "Что? Где? Когда?" Наталья Стеценко о конфликте Друзя и Бера: "Хотелось бы вам всем раздать пощёчины! Но в силу моего возраста и пола вы же не сможете мне ответить. Разве не так? А в моих представлениях о чести бить можно только тогда, когда тебе могут ответить..." (Говорю же — это какая-то ЧГК-шная разборка в первую очередь. Интеллектуалы дерутся).

Выпускайте Кракена!

Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт: "Мы разбираемся в этой ситуации. Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей".



Может, одну из рейтинговых передач предложено снять с эфира?

Сергей Барбараш

в истории с друзем самое классное не друзь, а то, что два почетных знатока не могут в уме посчитать, сколько будет треть от трех миллионов минус 13%. ну и еще конечно, что надо было специально заручаться поддержкой эрнста, чтобы не было договорных игр.

А для кого-то телевикторины навсегда остались чем-то из 90-х.

Сергей Медведев

Но есть и хорошая сторона этого скандала с Друзем. Я с изумлением узнал, что эти люди все живы и здоровы, играют в старомодные викторины, бьются за призы. Прямо флэшбек и капсула времени. Более того, жив и процветает Дмитрий Дибров в своем амплуа травести, как бальзаковская дама, вот сюрприз! Спасибо, друзья, вы вернули меня во времена перестройки и студенческой молодости, спирта Рояль и видеодвойки Фунай. Только не говорите мне, что жив Якубович и показывают "Поле чудес"!

Михаил Виноградов

Кейс с Друзем открыл нам: «Что где когда», КВН, «Утренняя почта», «Поле чудес» и даже «Играй, гармонь» и «Время» - все они до сих пор существуют, выходят в эфир, собирают аудитории и рекламодателей.

Не удивлюсь, если где-то в катакомбах энтузиасты до сих пор ежевечерне выпускают «Прожектор перестройки»

Теперь же страну волнуют совсем другие проблемы – и на их фоне три миллиона, которые хотел поделить с друзьями Друзь, кажутся полнейшей ерундой, пишут комментаторы.

Алексей Беляков

Компания Reebok решила, что в России ей терять уже нечего и выбрала своим лицом Александра Друзя.

Георгий Плужников

В стране санкции, коррупция, странная феминистская реклама, реновация и плитка.

А отвечать будет Александр Друзь.

Сергей Немалевич

Что общего у Друзя и обсуждения в ГД законопроекта об интернете? Принцип "я тебе сейчас продиктую какие кнопки нажимать, а потом вместе поделим деньги"

​Сергей Кальварский

Я тоже страшно изумлен. До невозможности. Поверить не могу. Кругом полный порядок же. Никто не берет взяток, не дает откатов, не сажает в тюрягу за репост, не бьют, не рейдерят, не разгоняют дубинами, полиция мила и приветлива, суды прозрачны и честны, все идет отлично и радостно и вдруг, <на тебе> - Друзь. Раздербанить 3 миллиона хотел. Какой позор, несмываемый для нашего общества. А еще в очках и с усами.

Кирилл Шулика

Вот интересные люди... Они пишут, что Друзь это мелочь какая-то, три миллиона распилить хотел, что вы к нему пристали. Ну простите, а Чемезов с квартирой на Красной площади по сравнению с Раулем Арашуковым не мелочь?

Или то, что Соловьев с Киселевым это фу, а Друзь, ну подумаешь... Слушайте, а ведь Друзь обманывает тоже ведь. Зрители думают, что смотрят честную игру. Также как и Киселева смотрят, чтобы узнать новости, ага. Да и что тогда с договорными матчами в футболе бороться, подумаешь...

А все потому, что двойные стандарты. Если кто не нравится, он вор и коррупционер, а если нравится, то ничего страшного. Отдельно можно спросить, чем может нравится Друзь, но не буду, это другой вопрос уже.