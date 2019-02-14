"В стране коррупция, а отвечать будет Друзь". Соцсети о конфликте Друзя и Бера

Конфликт между Ильей Бером, главным редактором телевикторины "Кто хочет стать миллионером?", и знаменитым "знатоком" Александром Друзем стал на этой неделе одной из самых популярных тем споров в соцсетях. Бер обвинил Друзя в том, что перед съемками передачи с участием знатока тот предложил мошенническую схему: ему заранее сообщают ответы на вопросы, а максимальный выигрыш в три миллиона делится между финалистами и редактором передачи. Об этом Бер сообщил в посте в LiveJournal, приложив в качестве доказательства аудиозаписи разговоров с Друзем:
...С предложением «сдать» вопросы и поделиться потом деньгами ко мне никто из игроков, слава богу, ни разу не приходил. Вплоть до ноября прошлого года, когда ко мне обратился Александр Друзь с предложением помочь ему выиграть 3 миллиона рублей.
В декабре 2018 года вышла в эфир игра, в которой участвовали Александр Друзь и Виктор Сиднев. Запись этой программы состоялась 23 ноября. Накануне съёмок Александр Друзь и попытался меня подкупить. Точнее он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы.
По словам Бера, в итоге он подыграл Друзю, чтобы поймать его на мошенничестве, и действительно прислал ему ответы на вопросы, но непосредственно на съемках подменил несколько вопросов, и в итоге игроки "засыпались" на последнем из них, оставшись с несгораемым выигрышем в 200 тысяч рублей:
На самих съёмках всё произошло почти так, как я ожидал. Не так было то, что игроки реально чуть было не выиграли 3 миллиона, причём в основном стараниями Сиднева. Но с 6 по 9 вопрос они играли на известных Друзю вопросах. И это свершившийся факт. С одной стороны, получилось, что я сдал пусть и не решающие, но реальные игровые вопросы игроку, и он на них сыграл, это плохо. С другой стороны, у него в любой момент была возможность остановить съёмку (это же не прямой эфир) и заявить, что редактор КХСМ – жулик и сдал ему вопросы этой игры. Теоретически я не мог исключать вариант, что Друзь сам всё записал и меня почему-то ловит. Но нет, ничего такого не произошло. Зато после появления незнакомого 10-го вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев. Вот этот эфир - https://www.youtube.com/watch?v=IlF_OohJalc
Аудиозаписи, предоставленные Ильей Бером, многим показались вполне достаточным доказательством его правоты. Те, для кого Александр Друзь был кумиром детства, не скрывают своего разочарования. Многие заподозрили, что и с его звездной карьерой в "Что? Где? Когда?" все было не так уж чисто.
У меня осторожный вопрос... А так разве бывает, чтобы человек всю жизнь честно играл в свою игру, зарабатывал на ней деньги и репутацию, а потом первый раз пришел в чужую и сразу попробовал украсть денежный приз? Что-то тут не сходится..
История с Друзем, это даже не история про то, что Деда Мороза нет. Это я вообще не знаю что. Ни в какие ворота. Раньше я требовала отмотать мне назад момент, когда я узнала, что Меньшиков гей, а теперь еще и момент, когда я узнала, что Друзь <козел>. И как. И что. И за что он так с нами вообще!
Друзь, похоже, обманщик.
Я расстался с последней иллюзией детства...
Здравствуй, Друзь.
В скандале-хайпе ничего не понимаю, но сегодня случайно услышал чужой юмор. Предсказуемый. Уж больно универсальную фразу сочинил Александр Галич.
"Оказался Саша Друзь
Не Друзём, а сукою".
Вспоминается сегодня старая шутка про А.Друзя: рост - 177 сантиметров, а в эрудированном состоянии - 180.
Таки 177?
Знак вопроса как знак надежды. ))
Расскажу вам историю про Друзя.
Она не имеет никакого отношения к сегодняшнему кейсу, просто, раз уж пошла такая пьянка, то почему бы нет.
Дело было в 2012-м. Я работал главредом сайта "Дилетант", но своего места в эховской редакции у меня не было. Приходилось сидеть с ноутбуком в гостевой комнате, что я и делал. И вот как-то раз вышел я покурить, закрыв предварительно ноутбук. Возвращаюсь, а за моим ноутбуком сидит живой Друзь. И, внимание, на нем работает. То есть, Александр Абрамович, не смутившись, что ноутбук чужой и закрыт, сел за него, открыл, свернул вкладки хозяина, и давай что-то искать. Возможно жизнь Друзя устроена так, что когда он куда-то приходит, для него там сразу материализуется ноутбук, но я, честно сказать, пребывал в некотором <ступоре>.
Как оказалось, магистр выиграл в эховской викторине какую-то книжку. Причем, так бывает, не ту, которую хотел. Александр Абрамович возмущался, что не может сам выбрать приз, но, забрав в итоге свой выигрыш, удалился.
Это было такое стремительное и шокирующее явление магистра, что мне оставалось только радоваться, что он не забрал с собой мой ноутбук.
У меня один вопрос -в каком году все разложилось до такого состояния и было ли что то в отношении к данному персонажу когда-то по-другому? Просто плевок в детские воспоминания. Хотя знаю и уверен в честности и порядочности как минимум таких людей, как Илья Новиков, Ровшан Аскеров, Виктор Сиднев и многих других
По моему опыту, Илья Бер всегда заслуживает доверия, а Дибров и Друзь - не всегда. Но дело не в моем опыте, а в доказательствах - раз, и в отказе Друзя комментировать обвинение - два. Все это заставляет меня быть уверенным, что Бер прав и взятку ему предлагали. Также я почти уверен, что при всей правоте, именно Илья административно пострадает в этой истории. Так у нас устроено, и проблема тотального непотизма, коррупции, корпоративного сектантства и ложнопонятой иерархии ценностей намного насущнее сегодня, чем... Ладно, промолчу. Правильная реклама Рибока должна быть такой: «Слезь уже, сука, с иглы корпоративной круговой поруки и вынеси сор из избы!»
В реальности Друзь просто мерзавец, это известно. А весь домик, то есть "Что? Где? Когда?" превратилось в эдакую мафию со своими финансовыми взаимоотношениями и прочими прелестями. Друзя никто не сдаст, быстрее выгонят Илью Бера и из редакторов программы Диброва, и из некогда великолепного шоу Владимира Ворошилова. С Друзем никто не перестанет здороваться, естественно, и будут садиться за один стол как ни в чем ни бывало. Не будет ни одного демарша.
Как не было, когда, например, эта мафия выдавила Александра Бялко за то, что он бросил старую жену, члена редакторской группы этой мафии, и женился на новой. Как не было после того, как выгнали абсолютно лучшего знатока Илью Новикова за то, что он защищал Надежду Савченко. Умный Илья не стал спорить, он все понимает, в ответ просто тихо ушел. Ну вот хоть бы одна собака в прямом эфире высказала свое фи!!! Сейчас фактически ушли Аскерова, тоже пока тихо, никто ни слова в защиту не сказал. Не сомневаюсь, что вся публика еще Бера обвинит в травле Друзя, в финансовой заинтересованности и прочих вещах.
Хотелось бы, конечно, услышать другую сторону, но выглядит все, увы, слишком убедительно. Есть, как сегодня принято говорить, проблемы и посерьезнее (так обычно затыкается разговор на примерно любую тему), но лично для меня это грустно еще и по-человечески. Когда я в детстве не мог отлипнуть от «Что? Где? Когда?» по телевизору, о чем не жалею, я вряд ли мог быть уверен, что через двадцать лет условный Максим Поташев станет унылым ватником с завышенной самооценкой, а Александр Друзь будет делать вот такое. А может быть, так было всегда. Это с одной стороны. А с другой, вот вам крест, мне всегда больше представителей этого высокомерного интеллектуального мачизма нравились Федор Двинятин и Илья Новиков. В свете относительно недавнего де-факто изгнания Новикова из телевизора это стало еще очевиднее. Гордиться нечем, но лучше так, чем наоборот. Ну и безотносительно этих соплей — безграничный респект Ilya Ber, который совершил безусловно героический и сопряженный с рисками поступок. Интересно, сможет ли хоть кто-нибудь еще совершить в ответ на это хоть что-нибудь еще. А Илью, к гадалке не ходи, сейчас будут топить со всех сторон, и ему нужна поддержка.
Поступок Ильи Бера многие действительно оценивают неоднозначно.
про друзя, кстати, не очень понятно, какого хрена редактор решил, что это в принципе его дело — проверять друзя на вшивость.
у редактора же нет задачи найти среди игроков хороших и порядочных людей. мне кажется, по умолчанию предполагается, что средний игрок пойдет на все, чтобы выиграть.
задача редактора — сделать так, чтобы игрок играл честно (не потому, что он хороший, а потому что у него нет возможности этого не делать).
то есть тупо не давать ему предварительные ответы, даже если игрок намекнул.
представляю себе лица продюсеров с первого канала, когда он к ним приходит и говорит: ребят, а я провел спецоперацию и подлеца одного нашел, давайте его теперь распнем.
(в комментариях видно, что меня не поняли — это никак не оправдывает друзя, если что, это вообще параллельное соображение)
...Все выглядит совсем не очевидно. Если все сказанное Бером правда, то зачем он устроил публичный скандал? Формат интеллектуальных передач как раз не приемлет такой формы решения вопросов: как член ревизионной комиссии Бер мог в нее же и обратиться в письменном виде. Зачем скандал в СМИ: единственный его возможный результат это сокращение аудитории ЧГК в пользу других подобных шоу, КХСМ или Своей игры. Но я не верю, что это правда. Поступок Бера в любом случае является низкопробной провокацией: надо было уж тогда все вопросы заменить, а не несколько.
1. Не ясна мотивация Друзя, зачем ему убивать создававшуюся десятилетиями репутацию главного эрудита страны из-за 700 тыс рублей? Учитывая, что самые сложные вопросы игроки взяли сами, кроме последнего, на котором ошиблись. Если бы Друзь хотел заработать, он бы убедил Сиднева отказаться от последнего вопроса и унести по миллиону рублей с собой в кармане. И не ясно, зачем Друзю было подставлять Сиднева, с которым он дружит много лет. Публичные подставы и уничтожение репутации не прощают.
2. Обвинения Бера базируются на нескольких аудиозаписях не самого лучшего качества. Но ведь запись можно смонтировать: дай Бог, голоса Друзя в ютюбе многие гигабайты висит. Можно и профессионального пародиста нанять. Доказательством была бы пересылка вопросов Друзю на почту со скриншотом письма или ответ Друзя. Ну и наконец, зачем Друзю понадобились ответы на вопросы, он не умеет пользоваться Яндексом?
Интереснейший кейс с Друзем и Бером. Слово против слова.
Но если поразмыслить трезво и холодно, то я больше верю Друзю.
Мои аргументы:
1. Про Бера этого я никогда раньше не слышал, а Друзь звезда, ему есть, чем рисковать.
2. Друзь человек наверняка не бедный, чего ему этот миллион. А вот Бер этот, который возле миллиона сидит столько лет, мог и взалкать.
3. Предложение Бера слить ответы именно Друзю хорошо объясняются тем, что Друзя, буде он выиграл, никто бы не заподозрил в жульничестве. Ну, потому что он же знаток.
4. Против Друзя говорит только то, что он сутки молчал. Если бы он был совсем чист, он бы не брал эту паузу.
Значит, там что-то сложнее.
Про Бера этого вашего, который на Друзя наехал, еще Пелевин предупреждал:
"Вдруг я вспоминал, что «медведь» – не настоящее имя изображенного животного, а слово-заместитель, означающее «тот, кто ест мед». Древние славяне называли его так потому, что боялись случайно пригласить медведя в гости, произнеся настоящее имя. А что это за настоящее имя, спрашивал я себя, и тут же вспоминал слово «берлога» – место, где лежит… Ну да, бер. Почти так же, как говорят менее суеверные англичане и немцы – «bear», «bär». Память мгновенно увязывала существительное с нужным глаголом: бер – тот, кто берет…"
Илья Бер прояснил свою позицию в беседах с Радио Свобода и радиостанцией Эхо Москвы, но убедил не всех.
Из тени в свет перелетая, ставший знаменитым Бер, сейчас на ЭХЕ.
После пяти минут эфира удостоверился, что он - очень мутная и дурнопахнущая субстанция.
Между прочим, чувак еще и муниципальный депутат.
Все хочут повысить свой политический статус - дело житейское.
Вышесказанное вовсе не забивает аналогичное амбре, распространяемое Друзем, который, помимо прочего, оказывается, просто не очень умный человек.
Буду грустить и думать о том, сколько нам открытий чудных...
Я внимательно послушал разговор с Ильей Бером на «Эхе» и могу сказать, что этот человек вызывает доверие и симпатию. Он отлично парировал все вопросы ведущих, был убедителен и сумел донести свою точку зрения в полном объеме.
С другой стороны, реакция Александра Друзя на обвинения в его адрес, по мнению многих комментаторов, только подкрепила уверенность в его вине: он отверг обвинения и заявил, что Бер сам предложил ему мошенническую схему. Кто-то, впрочем, призывает чуму на оба дома.
"Дать друзя" - поговорка, означающая несусветное обвинение в ответ на подкрепленное доказательством. Аналоги: орать в рот, контркукареку, надпереподнасрать.
"По словам знатока, он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — сказал Друзь".
Ну точь-в-точь как Шарапов в логове банды "Черная кошка" - подыгрывает в разговоре Горбатому, а сам думает: "Все, гад, конец тебе настал".
После положенной на размышление минуты, Друзь ответил Беру.
Из всех вариантов ответа была выбрана классика - "сам дурак", то бишь, ворюга.
А Друзь типа всего лишь подыграл, желая узнать, как далеко зайдет в своей низменной жажде наживы презренный Бер.
Такой вот любознательный дедушка Друзь!
Ну, фу как неталантливо!
Короче, обоих вывалять в перьях и "чемодан, вокзал, Израиль".
Передачу закрыть.
Диброва сослать в родной курень на Тихий Дон, запретив впредь красить волосы, <приставать> с вопросами и жениться на молодухах!
Одно из главных лиц интеллектуальных игр Александра Абрамыча Друзя обвинили в попытке подкупа и мошенничестве — мол за долю в выигрыше он пытался узнать правильные ответы на вопросы дерьмового шоу «Как стать миллионером?» Кто следующий, неужто сам Вассерман окажется не девственником, но дон Жуаном в жилетке? Шучу.
Не знаю кто прав, а кто виноват, однако играть на деньги в интеллектуальные игры всегда было глупостью. С тех пор, как в шоу ЧГК перешли с призовых книг на пачки купюр азарта стало больше, интереса — меньше. А уж «миллионер» и вовсе паршивая франшиза, — дрянь, а не передача. Так что в этой истории, пожалуй, никого не жалко.
Обсуждаем с женой скандал вокруг Александра Друзя, который якобы попытался подкупить редактора «Кто хочет стать миллионером», чтобы стать миллионером. Сын (восемь лет), услышав драматичную историю, отвлёкся от лего и жалобно воскликнул:«Господи, и здесь коррупция!»
Действительно господи.
Кажется, что это пиар умирающей программы про миллионеров за счет ЧГК )
Для не следящих вот ещё, скажем, весёлое: Бер написал жалобу на Друзя в комиссию по этике, которую возглавляет Друзь.
- Где Друзь узнал правильные ответы?
- У редактора программы
- А где редактор программы узнал правильные ответы?
- У Друзя
Да какая разница, Друзь предложил Беру смошенничать или Бер - Друзю? Главное, что врага режима Илью Новикова давно убрали из этих игр. А мошенников в зомбоящике и без Друзя с Бером полно.
Создатель "Что? Где? Когда?" Наталья Стеценко о конфликте Друзя и Бера: "Хотелось бы вам всем раздать пощёчины! Но в силу моего возраста и пола вы же не сможете мне ответить. Разве не так? А в моих представлениях о чести бить можно только тогда, когда тебе могут ответить..." (Говорю же — это какая-то ЧГК-шная разборка в первую очередь. Интеллектуалы дерутся).
Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт: "Мы разбираемся в этой ситуации. Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей".
Может, одну из рейтинговых передач предложено снять с эфира?
в истории с друзем самое классное не друзь, а то, что два почетных знатока не могут в уме посчитать, сколько будет треть от трех миллионов минус 13%. ну и еще конечно, что надо было специально заручаться поддержкой эрнста, чтобы не было договорных игр.
А для кого-то телевикторины навсегда остались чем-то из 90-х.
Но есть и хорошая сторона этого скандала с Друзем. Я с изумлением узнал, что эти люди все живы и здоровы, играют в старомодные викторины, бьются за призы. Прямо флэшбек и капсула времени. Более того, жив и процветает Дмитрий Дибров в своем амплуа травести, как бальзаковская дама, вот сюрприз! Спасибо, друзья, вы вернули меня во времена перестройки и студенческой молодости, спирта Рояль и видеодвойки Фунай. Только не говорите мне, что жив Якубович и показывают "Поле чудес"!
Кейс с Друзем открыл нам: «Что где когда», КВН, «Утренняя почта», «Поле чудес» и даже «Играй, гармонь» и «Время» - все они до сих пор существуют, выходят в эфир, собирают аудитории и рекламодателей.
Не удивлюсь, если где-то в катакомбах энтузиасты до сих пор ежевечерне выпускают «Прожектор перестройки»
Теперь же страну волнуют совсем другие проблемы – и на их фоне три миллиона, которые хотел поделить с друзьями Друзь, кажутся полнейшей ерундой, пишут комментаторы.
Компания Reebok решила, что в России ей терять уже нечего и выбрала своим лицом Александра Друзя.
В стране санкции, коррупция, странная феминистская реклама, реновация и плитка.
А отвечать будет Александр Друзь.
Что общего у Друзя и обсуждения в ГД законопроекта об интернете? Принцип "я тебе сейчас продиктую какие кнопки нажимать, а потом вместе поделим деньги"
Я тоже страшно изумлен. До невозможности. Поверить не могу. Кругом полный порядок же. Никто не берет взяток, не дает откатов, не сажает в тюрягу за репост, не бьют, не рейдерят, не разгоняют дубинами, полиция мила и приветлива, суды прозрачны и честны, все идет отлично и радостно и вдруг, <на тебе> - Друзь. Раздербанить 3 миллиона хотел. Какой позор, несмываемый для нашего общества. А еще в очках и с усами.
Вот интересные люди... Они пишут, что Друзь это мелочь какая-то, три миллиона распилить хотел, что вы к нему пристали. Ну простите, а Чемезов с квартирой на Красной площади по сравнению с Раулем Арашуковым не мелочь?
Или то, что Соловьев с Киселевым это фу, а Друзь, ну подумаешь... Слушайте, а ведь Друзь обманывает тоже ведь. Зрители думают, что смотрят честную игру. Также как и Киселева смотрят, чтобы узнать новости, ага. Да и что тогда с договорными матчами в футболе бороться, подумаешь...
А все потому, что двойные стандарты. Если кто не нравится, он вор и коррупционер, а если нравится, то ничего страшного. Отдельно можно спросить, чем может нравится Друзь, но не буду, это другой вопрос уже.
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